publié le 10/04/2019 à 09:44

Plusieurs de ses patients ont dû se faire amputer après être passés entre ses mains. Un chirurgien de Grenoble, spécialiste du dos, vient d'être suspendu par le Conseil de l'Ordre des Médecins pour 3 ans, dont 18 mois avec sursis, selon une information RTL. Il est accusé d'avoir eu "un comportement gravement fautif en opérant sans justification médicale". À ce jour, 54 de ses opérations, effectuées en 2013 et 2014, sont jugées suspectes.



L'affaire pourrait ne pas en rester là : des patients ont saisi le procureur de la République pour demander une radiation à vie. C'est le cas de Serge Gilet, 62 ans. Il avait été opéré pour une hernie discale. Aujourd'hui, il ne marche plus.

"Je suis en fauteuil roulant et ma vie est foutue. Mon appartement, c'est ma prison. (...) Lui, il n'est pas en prison, il opère, il a une vie normale, et moi je suis en prison". Celui qui affirme être enfermé depuis 5 ans révèle que sa vie est "devenue un enfer". "J'ai mal en plus. La morphine tous les jours, je ne le souhaite à personne".

Selon lui, ce médecin n'aurait jamais dû l'opérer. "Il m'a esquinté. C'est aberrant de voir ça. Moi, je suis parti pour me battre pour qu'il arrête. Soit qu'il se recycle dans un autre métier, soit qu'il arrête d'exercer. Je ne lui souhaite pas du mal, mais lui en a fait".



Le chirurgien conteste ses accusations. Il fait savoir, par la voix de son avocat, qu'il avait saisi le Conseil d'État.