publié le 21/03/2019 à 11:45

Le Sénat a tranché et sa décision risque bien d'irriter l'Élysée. Jeudi 21 mars, la chambre haute a décidé de saisir la justice des cas d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, mais aussi de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron : Patrick Strzoda, directeur de cabinet du chef de l'État (pour suspicion de faux témoignage), le secrétaire général Alexis Kohler et le général Lionel Lavergne, ont indiqué des membres du bureau du Sénat à l'AFP.



Le Bureau du Sénat, l'équivalent d'un conseil d'administration, s'est réuni à 8H30. Il compte 26 membres: 10 LR, 6 PS, 5 centristes, 2 RDSE (à majorité radicale), dont un devrait être absent, 1 LREM, 1 CRCE (à majorité communiste) et 1 Indépendant.

Il s'est prononcé à main levée.

Les chefs de file des Républicains, Bruno Retailleau, et des socialistes, Patrick Kanner, poussaient pour que le Bureau transmette à la justice y compris les cas des collaborateurs de l'Elysée.

"Le plus grave, ce serait que le Sénat donne à penser qu'on fait payer les lampistes et qu'on exonère les autres", avait déclaré M. Retailleau.



Plus d'informations à venir.