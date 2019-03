publié le 18/03/2019 à 12:16

La police judiciaire de Paris a ouvert sept enquêtes différentes à la suite des nombreux pillages et dégradations commis samedi 16 mars sur les Champs-Élysées, lors de la manifestation des "gilets jaunes", a-t-on appris ce lundi.



Ces enquêtes concernent les vols et dégradations commis contre les magasins Bulgari, Mauboussin, Swarovski, Éric Bompard et Hugo Boss, ainsi que l’établissement le Fouquet’s et la banque Tarneaud (avenue Franklin Roosevelt).

Dans ces dossiers, douze personnes ont déjà été interpellées samedi en flagrant délit et placées en garde à vue (une pour le magasin Bulgari, onze pour Swarovski).

Les constatations vont également pouvoir débuter ce lundi matin, car certains bâtiments, comme celui de la banque Tarneaud, détruits par les flammes, avaient besoin d’être consolidés avant de pouvoir y envoyer en toute sécurité des enquêteurs.