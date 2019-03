publié le 18/03/2019 à 08:25

Pillages, incendies, violences... Les Champs-Élysées ont été le théâtre de nombreux débordements, lors de la manifestation des "gilets jaunes". "Il y avait 10.000 personnes présentes à Paris. Il y avait 10.000 personnes animées d’une volonté réelle d’en découdre. Il y avait des Black Bloc, des casseurs et des gilets jaunes très radicalisés. On avait pas vraiment des manifestants, mais des gens qui voulaient en découdre", dit Laurent Nuñez.



Invité de RTL ce lundi 18 mars, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur insiste : "Il y avait 10.000 individus ultra-violents". "Il faut savoir nommer les choses (...) Ces gens-là veulent créer le chaos et la violence pour qu’on parle d’eux. Je ne fais aucune distinction", ajoute-t-il.





Face au chaos qui a régné dans les rues de la capitale, Laurent Nuñez indique : "On savait que ce serait une journée extrêmement compliquée. On avait plus de 5.300 fonctionnaires de la police et de la gendarmerie mobilisés. Un renseignement a bien fonctionné, un pré-positionnement des forces de l’ordre en place. Il y avait d'autres manifestations simultanées. Une partie des 'gilets jaunes' voulaient infiltrer le cortège de la marche pour le climat. Il fallait aussi le protéger".