Des "dysfonctionnements". L'heure est désormais aux comptes pour le gouvernement, après un samedi émaillé de violences à Paris lors de la manifestation des "gilets jaunes". Réunion de crise avec Emmanuel Macron et convocation à Matignon se sont enchaînées et des "propositions d'adaptation" doivent désormais être présentées au président de la République.



Le gouvernement s'est-il laissé déborder par les événements ? Invité à l'antenne de RTL, Laurent Nuñez reconnaît qu'"il y a eu des dysfonctionnements" et que la situation a été "un échec". Il assure que les 10.000 individus présents à Paris était "tous radicalisés" et "tous ultra". Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur rappelle que "5.300 fonctionnaires de la police et de la gendarmerie" étaient mobilisés.

"Il faut que l’on examine ce qui a dysfonctionné", admet-il en indiquant qu'il s'agit peut-être de "difficultés dans la chaîne de commandement ?" ou d'un "positionnement des forces de l'ordre ?" ou encore "est-ce que c’est parce qu’on a eu un travail de sape qui a conduit les fonctionnaires de police et gendarmerie sur les lanceurs de balles de défense ?". Et d'ajouter : "C’est toute la chaîne de commandement qui va être examinée".