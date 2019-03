Incendie à Paris : "On a frôlé une catastrophe", raconte un témoin choqué

publié le 16/03/2019 à 18:07

Pour ce 18e samedi de manifestations consécutif, les "gilets jaunes" avaient annoncé un "regain de mobilisation". En début d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans une banque, située au rez-de-chaussée d'un immeuble près des Champs-Élysées. Bilan : onze blessés légers. Parmi eux, une mère de 4 enfants et son bébé de 9 mois qui ont été sauvés des flammes.



"Les 'gilets jaunes' sont arrivés en masse et puis c'est devenu très tendu", raconte Alexandre, témoin de cet incendie au micro de RTL, "ils ont mis le feu à la banque et il s'est propagé très rapidement". Et comme l'explique ce témoin, "il y avait des habitations au-dessus de la banque avec une maman et son bébé à un balcon qui ne pouvait pas descendre".

"On a failli avoir une catastrophe car les pompiers ne pouvaient pas accéder aux étages", confie Alexandre, "c'est un policier qui est monté en bravant l'incendie pour aller chercher le bébé, en revenant il s'est écroulé avec le bébé dans les bras car il ne pouvait plus respirer, c'était très émouvant".

Les auteurs de cet incendie ne sont ni des "gilets jaunes", ni des casseurs, ce sont des "assassins", a dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.