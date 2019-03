publié le 17/03/2019 à 02:13

L'acte 18 a donc été marqué par un net regain de la violence. Des vitrines cassées, des boutiques pillées, des restaurants incendiés... L'avenue des Champs-Élysées a une nouvelle fois été le théâtre de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre alors que les "gilets jaunes" avaient lancé un "ultimatum" pour ce nouveau samedi de mobilisation.



Au total 32.300 personnes se sont rassemblées dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais une grande majorité de ces manifestants s'étaient donné rendez-vous à Paris afin de marquer le coup, quatre mois après le début du mouvement et au moment où s'achève le grand débat national.

Pas moins de 10.000 personnes ont donc convergé vers la capitale. Autour de la place de l'Etoile, la tension est rapidement montée à partir de 11 heures. Des manifestants, pour beaucoup vêtus de noir, capuche ou casque sur la tête, ont lancé pavés et pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquaient par des tirs de gaz lacrymogènes.

237 personnes interpellées

Et plus bas, sur la célèbre avenue parisienne, des casseurs ont systématiquement détruit des vitrines et pillé de nombreux magasins. Et la tension est encore montée d'un cran dans le courant de l'après-midi lorsque ces casseurs ont mis le feu à plusieurs enseignes, notamment celle du restaurant Fouquet's. D'autres commerces - du modeste kiosque à journaux au maroquinier Longchamp - ont subi le même sort.



Quelque 237 personnes ont été interpellées, selon un bilan communiqué par la préfecture de police de Paris. Le parquet de Paris a également fait état de 144 personnes en garde à vue. D'après la préfecture de police, 17 membres des forces de l'ordre ont été blessées ainsi qu'un pompier et 42 manifestants.