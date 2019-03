publié le 18/03/2019 à 06:36

Après les violences sur les Champs-Élysées en marge de l'acte 18 des "gilets jaunes", 92 personnes se trouvaient encore en garde à vue dimanche 17 mars dans la soirée. 97 autres doivent être présentées à la justice, a indiqué le parquet de Paris.



Il s'agit majoritairement d'hommes, le plus souvent âgés entre 20 et 30 ans. Ils sont accusés de violences et de dégradations. Certains d'entre eux sont soupçonnés d'avoir participé à la casse et aux pillages des commerces sur les Champs-Élysées. Ils sont 15 mineurs à avoir profité de cette situation de chaos, pour briser des vitrines et dérober des marchandises.

La plupart de ces individus, issus de la région parisienne et de l'Est de la France, ont déjà participé aux manifestations précédentes des "gilets jaunes". À quelques exceptions près, ils ne s'étaient pas fait remarquer précédemment. Mais cette fois, ils étaient arrivés très équipés sur la principale avenue commerciale de la capitale : masque, lunettes de protection... En prévision, semble-t-il, d'une inévitable confrontation.

