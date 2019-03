publié le 18/03/2019 à 07:19

Samedi 16 mars, 80 enseignes ont été incendiées ou cassées sur les Champs-Élysées à Paris en marge des manifestations de "gilets jaunes". Et certains en ont profité pour se servir, comme ces cinq personnes arrêtées près d'Orléans après leur virée parisienne, raconte La République du Centre.



Après la manifestation, ils ont pris le train à la gare d'Austerlitz, pour rentrer chez eux à Montluçon. Une fois assis, ils se vantent d'avoir dérobé des objets sur les Champs-Élysées. Quelques arrêts plus loin, un passager entend tout et décide de prévenir la police.

En gare des Aubrais-Orléans, les 5 "gilets jaunes" sont interpellés. Les policiers d'Orléans découvrent un butin d'environ 1.000 euros. Il y a des machines à café Nespresso, des vêtements de marque, et un collier Swarovski. Des boutiques qui ont toutes été pillées plus tôt dans la journée de samedi.

Les 4 hommes et la femme ont été placés en garde-à-vue et ont expliqué avoir trouvé ces objets par terre. Ils doivent être jugés le 3 juin prochain pour recel.

