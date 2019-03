Pendant la manifestation, une banque a été incendiée et le feu s'est propagé dans cet immeuble où se trouvaient notamment une femme et son bébé, sauvés de justesse.

publié le 17/03/2019 à 11:43

Des Parisiens curieux, des touristes étrangers sous le choc, des "gilets jaunes" venus constater le résultat, le tout sur fond de bruit de perceuses et de verre que l'on piétine : samedi soir, quelques heures après la marée jaune et noir, les Champs-Élysées affichaient un visage bien surprenant.



Dimanche, celui-ci n'avait pas changé. Façades de magasin saccagées, terrasses vandalisées, bâtiments incendiés... Les dégâts sur ce qui est considéré comme la plus belle avenue du monde sont impressionnants et témoignent d'une extrême violence de la part de casseurs venus grossir les rangs des "gilets jaunes" pour cette nouvelle journée de mobilisation.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dénoncé les violences de "professionnels de la casse et du désordre" et le porte-parole de l'Élysée Benjamin Griveaux a assuré qu'il n'y aurait "ni excuse, ni faiblesse" à leur encontre. Au total, 237 personnes ont été interpellées au cours de la journée du samedi 16 mars.