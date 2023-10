Gaza : plus de 200 morts dans une frappe aérienne sur un hôpital

Dans un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien, transmis par l'AFP, le Hamas a indiqué qu'"entre 200 et 300" personnes sont mortes "dans un bombardement ayant touché l'enceinte de l'hôpital Ahli Arab", dans la ville de Gaza, ce mardi 17 octobre dans la soirée. Et d'ajouter que "des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres". Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé un "massacre", et a décrété un deuil national de trois jours.

Le bureau médias du Hamas a dénoncé "un nouveau crime de guerre de l'occupation (d'Israël)" et a indiqué que "des centaines de patients, de blessés et de déplacés" se trouvaient dans l'établissement. Dans un communiqué, l'armée israélienne a attribué à l'organisation palestinienne Jihad islamique cette frappe : "D'après des informations des services de renseignements, basées sur plusieurs sources que nous avons obtenues, le Jihad islamique est responsable du tir de roquette raté qui a touché l'hôpital".

La communauté internationale s'est émue de ce raid sur l'hôpital. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a condamné "fermement l'attaque sur l'hôpital Al Ahli Arab", sur X. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a appelé à "l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza", et le ministère qatari a dénoncé un "massacre" contre des "civils sans défense".

La Russie et les Émirats arabes unis ont appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies après cette frappe, a indiqué sur Telegram l'ambassadeur adjoint russe à l'ONU, Dmitri Polianskiï. Le président du Conseil européen, Charles Michel a exprimé son "émotion", et a estimé qu'une attaque contre une infrastructure civile n'est pas conforme au droit international".



