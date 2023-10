Emmanuel Macron : "Le Hamas est un mouvement terroriste"

Une prise de parole particulièrement attendue. Emmanuel Macron s'est exprimé, ce jeudi 12 octobre, sur le conflit entre le Hamas et Israël, cinq jours après le lancement de l'offensive surprise déclenchée par le groupe islamiste palestinien. "La France condamne, de la manière la plus ferme, ces actes atroces", a déclaré le chef de l'État. Le président de la République a qualifié le Hamas de "mouvement terroriste".

"Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire", a déclaré le chef de l'État en ouverture de son allocution. Le Hamas fait preuve d'une "haine meurtrière aveugle" et d'un "déchaînement de cruauté absolue", a dénoncé le chef de l'État. L'offensive du mouvement palestinien a fait plus de 1.200 morts sur le territoire israélien. "La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste", a également indiqué Emmanuel Macron.

Ce dernier a également annoncé la mort d'un 13e ressortissant français depuis le début du conflit. Lors de cette prise de parole, Emmanuel Macron a de nouveau promis que la France se trouvait aux côtés du peuple israélien. "Nous partageons le chagrin d'Israël", a poursuivi le président de la République. Le pays " a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, c'est là le devoir des démocraties", a martelé le chef de l'État.

