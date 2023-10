INVITÉ RTL - Conflit Israël-Hamas : "Nous devons à Mia de tout mobiliser pour la libérer", affirme Véran

Lundi 16 octobre, le Hamas a publié la vidéo d'une otage franco-israélienne de 21 ans, Mia Shem, enlevée le 7 octobre, alors qu'elle participait au festival Tribe of Nova. Dans cette vidéo, la jeune femme a dit être retenue à Gaza, en demandant à la faire "sortir d'ici le plus vite possible". Lors d'une conférence de presse ce mardi, sa mère avait lancé un appel "aux dirigeants du monde que (sa) fille (lui) soit rendue".

Sur RTL, ce mardi soir, Olivier Véran a affirmé la France devait "à Mia de tout mobiliser pour la libérer, elle, ainsi que les centaines d'autres otages, toute nationalité confondue, que le Hamas a enlevé à leurs familles, en Israël". L'État hébreu a indiqué que le Hamas retenait en otage 199 personnes, et parmi elles des Français.

Olivier Véran a ainsi pris la suite d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé "l'ignominie que représente la prise d'otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse". Et l'Élysée d'ajouter que le président de la République appelait "à sa libération immédiate et sans condition", et affirmant que la France était "pleinement mobilisée et (travaillait) avec ses partenaires pour libérer les otages français retenus par le Hamas".

