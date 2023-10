Conflit Israël-Hamas : ce que l'on sait de la situation après trois jours d'affrontements

Les sirènes d'alerte ont encore retenti lundi 9 octobre en Israël, à Jérusalem et dans le centre du pays, deux jours après les premières attaques sanglantes du Hamas. Le mouvement terroriste a assuré qu'aucune négociation n'était possible, laissant présager la poursuite des combats pendant plusieurs semaines. Des roquettes ont à nouveau été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Près de la frontière, l'armée israélienne n'a pas totalement repris le contrôle, contrairement à ce qu'elle annonçait lundi matin. "Il y a encore six à huit villages en Israël où les terroristes du Hamas attaquent. La ville de Sédort n'est pas encore sécurisée non plus, avec des terroristes qui rentrent et qui sortent", détaille Eden-Tal Haddad, porte-parole de l'armée israélienne. "Il y a encore des villages où on pensait qu'il n'y avait plus de terroristes, mais d'un seul coup ils ressurgissent", ajoute-t-elle.

La situation est d'autant plus instable que l'armée israélienne a également dû neutraliser des assaillants venus du Liban, au Nord. L'attaque a été revendiquée par le djihad islamique, une organisation proche du Hamas. Un village situé sur la frontière entre le Liban et Israël a été bombardé par un hélicoptère de combat israélien.

Une riposte qui s'intensifie sur Gaza

La riposte israélienne s'est également intensifiée sur la bande de Gaza, où l'étau se resserre. Le ministre israélien de la défense a annoncé un siège total. L'eau et l'électricité ont été coupés et plus aucun ravitaillement ne sera effectué. Dans les airs, les raids des avions de chasse israéliens F-16 se multiplient : plus de 500 cibles du Hamas et du djihad islamique ont été frappés. Selon l'armée israélienne, des quartiers généraux, des tunnels et des armements ont été détruits.

Ces attaques vont encore s'intensifier ces prochaines heures. "Les bombardements se sont intensifiés et il y a beaucoup de morts. L'armée israélienne a détruit plusieurs maisons sans avertissements, les F-16 sont toujours dans le ciel de Gaza. La situation est encore plus grave, on sait très bien l'ampleur de la riposte", décrit un habitant de Gaza joint par RTL. Cette riposte est donc attendue par les Gazaouis, tandis que l'armée israélienne l'annonce à la hauteur de l'attaque subie : puissante et historique.