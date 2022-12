Fusillade à Paris : pourquoi l'attaque n'a pas été qualifiée d'"attentat" ?

Trois jours après l'attaque d'un homme en plein Paris qui a fait trois morts issus de la communauté kurde, de nombreuses questions demeurent. À commencer par le profil de l'assaillant : un certain William M., un ancien cheminot de 69 ans qui a d'emblée revendiqué son acte comme sciemment dirigé contre "les étrangers".

Si le mobile raciste de ce crime ne fait plus aucun doute, beaucoup se sont indignés de ne pas voir les termes "attentat", "terrorisme" ou "terroriste" employés. Dès l'annonce de la tuerie, la presse ainsi que plusieurs personnalités politiques dont Élisabeth Borne et Gérald Darmanin, ont en effet qualifié le drame de "fusillade".

Une précaution injustifiée, voire incompréhensible pour des représentants de gauche tels que Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain (LFI) et Ian Brossat (PCF). De son côté, le journaliste Edwy Plenel n'a pas hésité à parler de "terrorisme raciste" dans les colonnes de Mediapart.

Tandis que le parquet de Paris a ouvert une enquête de droit commun pour "assassinat", "tentatives d'assassinats", "violences avec armes", "infractions à la législation sur les armes" et "racisme", les Kurdes et de nombreux Français souhaiteraient voir le parquet national antiterroriste (PNAT) se saisir de l'affaire. Qu'en est-il réellement et pourquoi le PNAT n'est pas encore intervenu ?

Les explications de l'exécutif

Plusieurs éléments ont été avancés depuis que le suspect a ouvert le feu vendredi 23 décembre devant le centre culturel kurde Ahmet Kaya, rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est en premier lieu exprimé, précisant à la presse que le tireur semble avoir "agi seul" et "n'était pas connu des services de renseignements, ni des fichiers du renseignement territorial et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), mais seulement des services de police" - pour des violences.



"J'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste, qui est par nature odieux, et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée", a complété samedi le garde des Sceaux Éric-Dupond-Moretti, cité par BFMTV. Des informations qui ne permettraient pas de relier l'auteur des tirs à un groupe terroriste, ni "à un mouvement idéologique extrémiste", a confirmé dans un communiqué publié vendredi, la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

De premières précisions insuffisantes pour le PNAT

Tout dépendrait donc de l'intention de l'assaillant, du contexte et de la préparation de l'attaque, pas encore assez spécifiques pour être qualifiés de "terrorisme". Selon la définition du PNAT, le parquet antiterroriste est habilité à intervenir lorsque des individus "agissent intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur".

Le PNAT, contacté par nos confrères du Figaro, a quant à lui assuré "poursuivre son évaluation" pour une éventuelle saisine. D'après les déclarations du président du Centre d'analyse du terrorisme Jean-Charles Brisard dans La Croix en 2019, "la volonté de se préparer en repérant des cibles, en se fournissant du matériel en vue l'attaque", entre également en ligne de compte.

Pour l'heure, le suspect a reconnu avoir agi avec préméditation dans un but précis : "tuer des étrangers", auxquels il dit vouer une haine féroce. Les premières constatations n'ont pas permis de le relier à une quelconque organisation. Les investigations confiées à la police judiciaire se poursuivent.