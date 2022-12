Fusillade à Paris : "c'est une attaque terroriste" pour Patrick Subasi, entrepreneur kurde

"Beaucoup de colère, de tristesse, d'incompréhension. La communauté kurde est vraiment très atteinte par ce qui s'est passé, par cet acte terroriste" exprime Patrick Subasi. Il réagit à l'attaque à l'arme à feu qui a coûté la vie à trois personnes vendredi 23 décembre, à proximité d'un centre communautaire kurde du Xe arrondissement de Paris.



Pour l'instant, son auteur présumé a été interpellé, et a fait état de motivations "racistes". Les poursuites judiciaires contre lui ne le qualifient pas en tant que terroriste, ce contre quoi s'insurge Patrick Subasi : "On est certain que c'est une attaque terroriste."

Ce manque de reconnaissance est en lien selon lui avec les manifestations de samedi 24 décembre : "D'où la colère, d'où les rassemblements qui ont eu lieu un peu partout en France." Une partie des manifestants ont affronté la police. Ce que Patrick Subasi regrette : "On ne cautionne pas du tout la violence, les heurts qu'il y a eus. Il y a eu une provocation turque...". La tension reste palpable.

