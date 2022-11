Elle apprend qu'elle est mariée à un inconnu depuis 13 ans

Une erreur administrative à l'origine d'une histoire à peine croyable. Ce jeudi 17 novembre, nos confrères de Ouest-France ont relayé dans leur édition du soir l'imbroglio administratif de Barbara, une habitante de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La vie de cette mère de famille de 50 ans a basculé, lorsqu'à l'été 2022, elle et son fils ont décidé de refaire leurs cartes d'identité. Après plusieurs semaines d'attente, la Nazairienne est tombée des nues lorsqu'on lui a annoncé qu'elle était mariée.

"Vous souhaitez mettre “épouse” ou “veuve” devant votre nom marital ?", lui a-t-on demandé à plusieurs reprises à l'état civil, alors la quinquagénaire tentait de s'informer sur l'avancée de son dossier. Une grande surprise, puisque Barbara n'a jamais été mariée. À l'origine de ce couac, une "mention marginale" inscrite sur son acte de naissance. Après consultation du document, Barbara apprend qu'elle est en effet mariée à un inconnu depuis le 14 février 2009. Le lieu de la cérémonie a même été précisé : Guérande (Loire-Atlantique).

Bien décidée à tirer l'affaire au clair, Barbara s'est alors lancée à la recherche de son prétendu mari. Après quelque temps, ses investigations ont porté leurs fruits. "J’ai fini par l’avoir au téléphone, samedi 5 novembre. J’ai senti qu’il avait beaucoup de mal à me croire", a expliqué l'intéressée, contactée par Ouest-France. Toujours selon Barbara, ce dernier l'aurait rappelée deux jours plus tard, lui précisant que l'état civil lui a indiqué que "cette erreur n’avait aucune conséquence pour lui". Une réaction qui intrigue la mère de famille : "Elle doit bien en avoir pour sa femme !", souligne-t-elle. Car l'homme est bel et bien marié, lui, à une femme également née à Saint-Nazaire, la même année que Barbara.

Une carte indispensable

Du côté administratif, Barbara poursuit ses démarches pour corriger cette erreur, et enfin obtenir sa nouvelle carte d'identité. Un document dont elle a grand besoin : "Je vais être opérée le 25 novembre. Avant, je dois faire une analyse de sang dans un laboratoire et ils m’ont demandé ma carte d’identité que je n’ai pas pu fournir", confie encore Barbara, qui se trouve en retraite invalidité après un cancer du sein.

Afin de rectifier son acte de naissance, cette dernière devra saisir le service état civil, en envoyant un simple mail attestant sur l'honneur qu'elle n'a jamais été mariée. Avant d'accomplir cette formalité, Barbara souhaite cependant avoir "une confirmation juridique" pour s'assurer que "c’est bien la bonne démarche à suivre".

