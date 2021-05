Elle vend son scooter et est victime d'une erreur administrative

Le 11 septembre 2020, Sylvie vend son scooter à un particulier. La transaction se fait sans soucis. L'acheteur souhaite changer la carte grise à son nom, mais c'est à ce moment que les problèmes commencent. Il prévient Sylvie qu'il y a un bug quelque part, et qu'il ne peut pas faire les démarches nécessaires.

Sylvie décide de s'en occuper elle-même. Et après quelques recherches, elle apprend que le scooter aurait dû être saisi par le Tribunal depuis le 7 avril 2020. Pourtant, Sylvie avait acheté neuf le véhicule, et ne sait donc pas d'où vient le problème.

Finalement, elle apprend par une préfecture qu'une saisie a été demandée par un cabinet d'huissiers. Le souci : ils se sont trompés avec une autre personne portant le même nom de famille que Sylvie. L'huissier dit alors faire le nécessaire pour résoudre cet imbroglio. Mais depuis novembre, c'est le parcours du combattant...

Victime d'une erreur administrative

La préfecture et l'huissier se renvoient la balle, sans qu'une solution ne soit trouvée. Sylvie est la victime d'une erreur administrative que personne ne veut régler. Elle s'épuise à les relancer depuis novembre, sans trouver d'issue.

Depuis octobre, Sylvie doit continuer à payer l'assurance de ce scooter. Mais en plus, le nouvel acquéreur du scooter ne veut pas mettre la carte grise à son nom, à cause de ces soucis administratifs. Sylvie a contacté Julien Courbet afin que le cabinet d'huissier règle son erreur et que le changement soit effectué.



