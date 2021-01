publié le 05/01/2021 à 11:41

Laura est âgée de 63 ans. Après avoir exercé le métier de couturière pendant la majeure partie de sa carrière, elle subit un accident invalidant, en mars 2018. Elle décide alors de faire valoir son droit à la retraite. En juin 2019, l’administration reçoit son relevé de carrière complet. Ce qui lui permet d’acter sa demande. À ce moment-là, elle est censée recevoir rapidement une notification définitive.

Seulement, les mois passent sans que rien ne bouge. En cause, une erreur de numéro de sécurité sociale de la part de ses anciens employeurs pendant plus d’une vingtaine d’années. Laura a beau relancer, l’organisme ne fusionne pas les numéros en question comme il devrait le faire. À la place, son cas est invariablement en cours de traitement. Pendant ce temps, tout est bloqué. Impossible, par exemple, d’activer sa retraite complémentaire…

Désabusée, Laura finit par faire appel à un médiateur en septembre 2020. Mais, malgré ses promesses, rien n’avance... Et aujourd'hui, il y a urgence ! L’Assurance Maladie a stoppé ses versements en décembre 2020, et Laura se retrouve désormais sans la moindre ressource. Pour survivre, elle compte sur l’aide de ses enfants qui ne roulent pas sur l’or. Elle a également demandé à son propriétaire des reports de loyer exceptionnels. Julien Courbet tente de joindre l’administration concernée pour que cette dernière débloque enfin la retraite de Laura et lui verse ce qu’elle lui doit.

