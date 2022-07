MaPrimeRénov’, chaudières au fioul, état civil... Ce qui change au 1er juillet

Chaque nouveau mois apporte son lot de changements. Et en ce mois de juillet, de nombreuses choses vont changer dans le quotidien des Français en cette période d'inflation galopante. Certaines démarches administratives, notamment à l'état-civil, vont également changer.

Alors que les prix de l'énergie s'envolent, il ne sera plus possible, à partir du vendredi 1er juillet, d'installer des chaudières à fioul ou au charbon chez soi. L'objectif du gouvernement avec cette interdiction est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, des exceptions sont prévues.

Elles s'appliqueront lorsque le remplacement par un appareil moins polluant est réglementairement ou techniquement impossible. Les dérogations concernent également les logements qui ne sont pas raccordés au réseau de chaleur ou au réseau de gaz naturel et pour lesquels il faut effectuer des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité. À noter, que cette mesure n'oblige pas les Français à changer de chaudière dès vendredi.

De nouvelles consignes si vous louez un bien immobilier

Autre nouveauté pour ce début juillet, les annonces de location entre particuliers seront soumises à de nouvelles obligations. Les annonces devront désormais être plus complètes.

Dorénavant, si vous souhaitez louer un bien, vous devrez donc obligatoirement indiquer : le montant du loyer, de son éventuel complément et des charges, le montant du dépôt de garantie, si le bien est meublé, le montant des taxes comprises des honoraires à la charge du locataire lors de la réalisation de l'état des lieux, la surface habitable du logement en mètres carrés et la commune, ou l'arrondissement du bien en question.

Retour du plafond à 19 euros pour les titres restaurants

Juillet marque aussi la fin du plafond à 38 euros disponible par jour pour les titres restaurants. Le montant journalier redescend à 19 euros et les tickets restaurant ne pourront plus être utilisés le week-end et les jours fériés.

Le montant maximum journalier des tickets-restaurant avait été augmenté en juin 2020 pour relancer la consommation après le premier confinement. La mesure avait été ensuite prolongée à plusieurs reprises, toujours dans l'optique de soutenir le secteur de la restauration.

Nouveau prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique

À partir de ce vendredi 1er juillet 2022, vous pourrez obtenir un éco-prêt à taux zéro d’un montant maximum de 30.000 euros pour payer les travaux de rénovation énergétique qui ne sont pas couverts par MaPrimeRénov’. Les travaux doivent concerner l'isolation du logement et/ou le changement du chauffage.



La prime pour isoler son logement, lancée en 2019, prend également fin. À l’origine, cette aide financière d’un montant maximum de 12 euros par m² d’isolation permettait de financer les travaux dans les combles, les toitures et dans les planchers bas.

Changement à l'état-civil

Enfin, changer de nom sera désormais plus facile. Les personnes majeures devront se rendre à la mairie de leur lieu de domicile ou de naissance puis remplir un formulaire pour préciser si elles veulent porter le nom du père, de la mère, les deux ou inverser l’ordre des noms. Aucune justification n'est demandée.



À l'issue de cette démarche, le demandeur a un mois de réflexion avant de revenir en mairie pour confirmer définitivement son choix.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info