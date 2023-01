Affaire Grégory : "C’est un triple échec", juge Jean-Alphonse Richard sur RTL

Ce jeudi 5 janvier, Jour J a reçu un conteur. Mais éloignez-les enfants ! Car ce qu’il vous raconte vous empêchera de dormir. Il voulait devenir acteur, et le voilà au premier rang du cinéma de l’horreur, des histoires que les scénaristes les plus chevronnés n’oseraient pas imaginer…Tous les jours à l'antenne dans L’heure du Crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard était au micro de Flavie Flament.

Le journaliste est notamment revenu sur l'affaire Grégory. Le 16 octobre 1984 marque le début d'un fait divers hors norme qui a passionné les Français et les médias pendant plus 30 ans. Grégory Villemin avait 4 ans lorsqu’on a retrouvé son corps dans la Vologne. Dans les années 50 et 60, tout le monde s'intéresse aux rebondissements de l'enquête et récemment encore, un documentaire de plusieurs épisodes a été consacré à ce drame.

"Il y a toute une génération aujourd’hui de jeune auditeurs et téléspectateurs qui s’intéressent au faits divers. Dans les années 50, 60 tout le monde suivait les faits divers avec des énormes journaux, France Soir, Le Parisien... C’était très puissant, c’était la presse écrite qui menait la danse, et puis là ça repart", nous confirme Jean- Alphonse Richard.

La presse qui chasse [...] j'en ai fait partie, mea-culpa Jean-Alphonse Richard

Pour notre journaliste spécialiste des faits divers, l’Affaire Grégory constitue un début de carrière mouvementé en raison de l’ampleur médiatique. Aux obsèques du petit Grégory, le 20 octobre 1984, les photographes, journalistes et caméramans allaient jusqu’à monter sur les tombes pour accompagner et suivre le cortège d’une famille en douleur.



"Il faut le dire, c’est une des rares fois où on ressemble à la presse anglaise, la presse qui chasse, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de limites, tout le monde est désinhibé, il faut faire la photo, il faut avoir l’image, il faut faire l’interview. J’en ai fait partie, mea-culpa. Effectivement, on était tous dans le même bateau et on était prêt à tout pour pouvoir approcher la famille", décrit le journaliste présent lors des obsèques.



Tel un feuilleton sans fin, l’affaire a duré plus de 30 ans. Des années des douleur pour la famille qui n’a aujourd’hui toujours pas de réponse. "Moi je dis toujours, l’affaire Grégory c’est un triple échec, judiciaire, policier, médiatique, il faut le reconnaitre", soutient Jean-Alphonse Richard.



C’est une espèce de plaie ouverte Jean-Alphonse Richard

Très jeune à cette période, le présentateur de L’heure du Crime ne se rendait pas compte des répercussions de son travail. "Je vais être très sincère, je n’avais pas conscience de la réalité, déjà j’étais très jeune, j’avais 23-24-25 ans, et puis vous avez des rédactions derrière qui vous disent : 'coco il faut y aller là ! Il faut ramener les infos !', on courrait derrière des miettes, on essayait d’accrocher le moindre truc, donc effectivement moi je présente mes excuses car il faut le dire, à l’époque je suis un chien fou parmi les chien fous et on court tous derrière le même os. Ceux qui vous diront le contraire, ils vous mentent", appuie le journaliste dans Jour J.

Plusieurs années plus tard, l’affaire Grégory reste un sujet de débat pour les journalistes spécialistes des faits divers. "C’est une espèce de plaie ouverte, mais qui a servi de leçon. Par la suite, on a essayé de se canaliser, il y a des erreurs qui n’ont pas été commises à nouveau, ce n’est pas allé aussi loin que ça a pu aller à l’époque. À l’époque, c’était n’importe quoi", conclut-il



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.