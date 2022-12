Paul El Kharrat ("Les Grosses Têtes") se définit comme un "rêveur"

Celui que Jour J reçoit ce soir est un terrien... Mais pas tout à fait. D'ailleurs, sa notoriété est une clef pour entrer dans son univers. Vous y trouverez des livres, des dates, des listes, une mémoire encyclopédique, du silence - surtout du silence - car son esprit, souvent, fait déjà trop de bruit.

Il s’appelle Paul El Kharrat, il a 23 ans, il est auteur- sociétaire des Grosses Têtes et vagabonde entre Grenoble et Montrouge. Quand on lui demande de se présenter ce dernier, n’hésite pas à nous donner une description bien détaillée. Histoire de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de cette "encyclopédie" comme le surnomment ses collègues des Grosses Têtes.

"D’un point de vue métaphysique, je suis quelqu’un d’honnête, sincère, rêveur, qui a du mal avec le relationnel, mais qui fait preuve de résilience pour créer du contact avec autrui. Je suis quelqu’un qui adore la culture, qui adore lire, qui adore les musées, qui adore le cinéma, qui adore les arts, qui est passionné par beaucoup de sujets. Un peu torturé, perturbé par soi-même et par les autres, qui essaye de construire, de créer son propre chemin", se confie-t-il.

Ca me pompe tellement d’énergie, tellement de vitalité que j’en deviens complètement atone Paul El Kharrat

S’il a toute la bonne volonté pour créer son propre chemin, Paul El Kharrat fait face à de nombreux obstacles qui ne manquent pas de le fatiguer.

"Je suis très fatigué, ça me pompe tellement d’énergie, tellement de vitalité que j’en deviens complètement atone. Je manque de motivation, de volonté, c’est souvent les montagnes russes, mais je finis au prix d’oh combien d’efforts, parfois surhumains, j’arrive parfois à aller au-delà des obstacles", nous explique le sociétaire des Grosses Têtes.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

