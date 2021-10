Affaire Daval : tout savoir en 5 dates clés

La France aura retenu son souffle pendant des mois avant de découvrir la face cachée de Jonathann Daval. Celui que tous pensait être un veuf éploré se révèlera finalement être aux yeux de l'opinion publique un meurtrier froid et manipulateur. Retour sur une affaire qui a provoqué l'émoi en 5 dates clés.

Le 28 octobre 2017, un appel à témoins est lancé après la disparition d'Alexia Daval au cours de son jogging en Haute-Saône. Deux jours plus tard, son corps calciné est retrouvé dissimulé sous des branchages, dans le bois de Velet-Esmoulin près de Gray, à plusieurs kilomètres du parcours qu'elle empruntait habituellement.

Le 29 janvier 2018, le mari de la joggeuse Jonathann Daval est interpellé et placé en garde à vue. Le lendemain, il avoue le meurtre d'Alexia, décrivant "un jeune garçon qui dans une crise de couple a, de façon accidentelle, donné la mort à son épouse" et qui est "dévasté". Il est mis en examen pour meurtre sur conjoint.



Le 27 juin 2018, Jonathann Daval fait de nouvelles déclarations à un juge d’instruction. Il nie alors avoir tué son épouse et accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé la victime au domicile de ses parents. Le 23 août, dans un entretien accordé au Parisien, celui-ci réplique, dénonçant les "accusations ridicules et machiavéliques" de Jonathann. Il portera plainte pour dénonciation calomnieuse le 24 décembre 2018.

L'épilogue

Le 7 décembre 2018, alors qu'il a changé de version à plusieurs reprises et après une confrontation avec sa belle famille, l'informaticien avoue avoir tué sa femme seul avant de transporter son corps. Lors de la reconstitution du meurtre le 17 juin 2019, Jonathann Daval avoue avoir "procédé à la crémation partielle du corps" d'Alexia.

Le 16 novembre 2020, le procès du mari de la joggeuse s'ouvre. Rebondissement le troisième jour, après avoir présenté ses "excuses", Jonathann Daval s'est évanoui, l'audience est suspendue. Le 21 novembre, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse.