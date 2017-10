publié le 29/10/2017 à 15:39

Le procureur de la République de Vesoul n'a pas tardé à ouvrir une enquête pour "disparition inquiétante". Cela fait un peu plus de 24 heures qu'Alexia, une jeune femme de 29 ans domiciliée en Haute-Saône n'a plus donné signe de vie. Elle est portée disparue depuis samedi 28 octobre, date à laquelle elle a quitté son domicile pour aller courir sur les bords de la Saône, entre Gray-la-Ville et Mantoche.



C'est son mari qui a donné l'alerte, inquiet de ne pas la voir rentrer alors qu'elle effectue normalement son jogging en 40 minutes. Selon France Bleu, les plongeurs des gendarmes ont sondé les bords du fleuve ce dimanche, pour tenter de retrouver la trace de la jeune femme, impossible à géolocaliser puisqu'elle est partie sans son téléphone portable.

"Cette jeune femme n'est pas connue pour être dépressive. Rien n'explique sa disparition", a précisé le procureur de la République de Vesoul Emmanuel Dupic à L'Est républicain. D'importants moyens ont été déployés pour faire avancer l'enquête, dès samedi. Un maître chien, des pompiers ainsi qu'un hélicoptère ont été réquisitionnés, sans succès à l'heure actuelle.



La gendarmerie a donc lancé un appel à témoins pour retrouver la jeune femme. Alexia mesure 1,70 m, et présente une corpulence assez mince. Elle a les cheveux mi-longs de teinte brun/blond et porte des lunettes rouges. Au moment de sa disparition, elle portait une tenue de sport composée d'un short noir, d'un gilet rouge et de baskets roses. Toutes les personnes susceptibles de détenir des informations pouvant permettre de la localiser sont appelées à contacter la gendarmerie au plus vite.