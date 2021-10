Affaire Daval : "J'ai compris que Jonathann mentait au début de la garde à vue", confie son avocat

Randall Schwerdorffer, ancien avocat de Johnathann Daval, revient sur RTL sur son ouvrage Je voulais qu'elle se taise (éditions Hugo doc), coécrit avec Frédéric Gilbert. L'homme de loi avait défendu l'accusé d'alors, condamné à 25 ans de réclusion en novembre 2020 pour le meurtre de son épouse, tuée en octobre 2017. Une affaire ultra-médiatisée aux multiples rebondissements.

Alors que l'époux éploré se présente lui-même à la gendarmerie pour signaler en larmes la disparition de sa femme, en faisant preuve d'une vive émotion, il avouera plus tard son crime expliquant dans un premier une bagarre qui aurait mal tourné. Un retournement de situation qui n'avait pas surpris son avocat, qui se confie ce jeudi 14 octobre sur RTL.

"J'ai compris que Jonathann mentait au début de la garde à vue", confie à l'antenne Randall Schwerdorffer. "Les éléments que je lis dans la presse et les éléments de preuve sont des éléments significatifs", se rappelle Me Schwerdorffer. De plus, il relève que Johnathann Daval ne parvient pas à fournir "une explication rationnelle" sur ces éléments. "Mon préjugé d'homme était de penser qu'il était innocent", mais "mon analyse de professionnel" constatait l'existence de preuves "totalement accablantes", ajoute-t-il.