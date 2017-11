et AFP

publié le 01/11/2017 à 08:16

Le corps retrouvé brûlé lundi soir à proximité de Gray (Haute-Saône) est bien celui d 'Alexia Daval. Le couperet est tombé ce mercredi 1er novembre au matin. Mardi, une centaine de gendarmes ont été mobilisés dans le bois de Velet, où un cadavre brûlé, méconnaissable et caché sous des branchages, a été trouvé. La scène de crime a été "gelée" et les enquêteurs ont notamment procédé au ratissage de la zone pour retrouver d'éventuels indices permettant de connaître les circonstances de sa disparition.



La thèse du suicide avait très vite été écartée par la famille. Il faut dire que cela ne correspondait pas au profil de la jeune femme de 29 ans. Conseillère bancaire, Alexia Daval connaissait son compagnon depuis une dizaine d'années. Ils s'étaient mariés il y a deux ans et souhaitaient fonder une famille.

Dans cette affaire, plusieurs témoins ont parlé aux enquêteurs de la présence d'une camionnette blanche. Le conducteur du véhicule aurait récemment importuné deux adolescentes dans le secteur de Gray. Si le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, prend en considération tous les appels et signalements, il y accorde une importance mesurée.

Un homme la harcelait depuis six mois

Les proches d'Alexia avaient, de leur côté, évoqué lundi matin un homme qui harcelait la jeune femme depuis six mois au téléphone. Cet individu, un voisin interdit de séjour à Gray mais habitant non loin du domicile de la disparue, aurait été entendu par les gendarmes.



La mobilisation était grande pour retrouver la jeune femme. Dès l'annonce de sa disparition, près de 350 personnes avaient participé à une gigantesque battue pour tenter de retrouver Alexia, disparue alors qu'elle faisait son jogging, samedi 28 octobre dans la matinée. C'est son mari qui avait donné l'alerte, ne la voyant pas rentrer de sa course, qui durait habituellement une quarantaine de minutes.