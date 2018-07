Meurtre d'Alexia Daval : Jonathann nie l'avoir tuée et accuse son beau-frère

et AFP

publié le 04/07/2018 à 15:40

L'affaire Alexia Daval semble connaître un rebondissement ce mercredi 4 juillet. Une semaine après la dernière audition de Jonathann Daval, on apprend qu'il est revenu sur ses aveux. Le principal suspect nie avoir tué Alexia Daval et accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé la victime au domicile de ses parents dans la nuit du 27 au 28 octobre. Celui-ci aurait tenté de la maîtriser lors d'une crise d'hystérie, a ajouté une source proche de l'enquête.



Alexia Daval a été retrouvée morte à Gray-la-Ville (Haute-Saône) le 30 octobre dernier, le corps en partie brûlé. Ses parents, sa sœur Stéphanie ainsi que son mari ont été entendus aujourd'hui par le juge d'instruction, pour "une audition classique de partie civile" a précisé leur avocat Me Jean-Marc Florand. Cette audition fait suite à la dernière version des faits livrés par Jonathann Daval le 27 juin. "L’informaticien a évoqué pour la première fois devant le magistrat la piste d’un "complot familial" rapporte Le Parisien.

Avant cette audition, son avocat, Me Randall Schwerdorffer avait alors déclaré, "Jonathann Daval a des choses à dire". "Selon Jonathann Daval, les parents d’Alexia sont impliqués à un certain degré dans l’affaire". La prudence reste de mise, "on a beaucoup de mal à le croire" dit une source proche de l'affaire à nos confrères.



Jonathann Daval est mis en examen pour "meurtre sur conjoint" en janvier. Il a reconnu avoir étranglé Alexia Daval. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis, il est placé en détention provisoire. Il a été incarcéré dans l'unité psychiatrique de la maison d'arrêt où il est détenu. Jusqu'à présent, il avait reconnu avoir tué son épouse, mais avait toujours nié avoir brûlé le corps.