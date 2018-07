Le journal de 18h : Jonathann Daval avoue avoir tué Alexia

publié le 30/01/2018 à 18:51

Jonathann Daval a avoué mardi 30 janvier le meurtre de son épouse Alexia, dont le corps avait été retrouvé fin octobre dans un bois de Haute-Saône, a-t-on appris mardi auprès de ses avocats.



L'informaticien de 34 ans, placé en garde à vue depuis lundi, "a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c'était un accident, qu'il ne voulait pas et il regrette", ont indiqué à l'AFP ses avocats Mes Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer.



"Il l'a étranglée", a ensuite détaillé devant la presse Me Schwerdorffer, assurant que son client n'avait "pas été dans une logique criminelle" et "n'avait impliqué personne d'autre".

"Il n'a jamais essayé de mettre le feu au corps d'Alexia", a ajouté l'avocat.

Pourtant, le corps partiellement brûlé d'Alexia Daval, employée de banque de 29 ans, avait été retrouvé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans le bois d'Esmoulins, près de Gray (Haute-Saône).

À écouter également dans ce journal

Société - Une émeute à eu lieu dans un Intermarché de Metz à cause d'une promotion sur des couches Pampers proposées au prix de 7,18 euros contre 23,95 euros.



Faits divers - Un enfant de 8 ans portant une kippa a été agressé en pleine rue, en fin d'après midi hier à Sarcelles en région parisienne. L'écolier a été roué de coups par deux adolescents qui ont pris la fuite. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête et privilégie le caractère antisémite.



Santé - Retraités, employés des EHPAD, familles de résidents ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et demander un plan d'envergure.



Faits divers - L'alpiniste française sauvée in extremis dans l'Himalaya est maintenant hospitalisée à Sallanches, en Haute Savoie. Elisabeth Revol devrait y rester 8 jours. Elle souffre de gelures aux orteils et aux mains. et l'amputation n'est toujours pas exclue, selon le docteur Frédéric Champly, responsable des urgences de l'hôpital de Sallanches.