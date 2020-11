Crédit : SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 04/11/2020 à 10:58

238 pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump. C'est le nombre de grands électeurs que chaque candidat a pu sécuriser, au lendemain de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 aux États-Unis.

Pour gagner, il faudra en obtenir a minima 270. L'identité du vainqueur se cache donc dans les suffrages qui n'ont pas encore été dépouillés, et dans des États où le résultat reste inconnu. C'est le cas dans une demi douzaine d'États clés ou "swing states" : le Nevada, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. L'incertitude règne également en Alaska.

À l'exception du Nevada, Donald Trump fait la course en tête partout. Et si le chef d'État semble en déduire que sa victoire est acquise, les millions de scrutins qui n'ont pas encore été pris en compte pourraient renverser certains résultats.

Une bataille électorale et juridique à venir

En Pennsylvanie, où 20 votes électoraux sont en jeu, plus de 300.000 suffrages envoyés par voie postale restent à compter dans la région de Philadelphie, explique une représentante locale au New York Times. Pour l'heure, Donald Trump a une avance d'un peu moins de 700.000 voix dans cet État. Mais ces votes non-comptés, issus d'une ville à très forte dominante démocrate, pourrait réduire drastiquement cet écart.

Une problématique similaire se pose dans d'autres villes à tendance démocrate, comme Détroit (Michigan) et Atlanta (Géorgie). L'enjeu est particulièrement important du fait que les votes par correspondance, selon plusieurs études, se portent généralement sur le candidat démocrate, Joe Biden.

Le dépouillement pourrait bien s'étendre sur plusieurs jours. Et entraîner l'ouverture d'une procédure juridique. Dans son discours de fin de soirée électorale, Donald Trump a dit "craindre que des votes supplémentaires arrivent à 4h matin", décrivant une possible "fraude". Le président s'est à de nombreuses reprises opposé à ce que des voix soient comptées après le jour de l'élection. Il dit envisager "d'aller devant la Cour Suprême". Joe Biden, de son côté, a estimé être sur la "bonne voie" pour gagner l'élection, et a appelé à la patience afin que tous les votes soient pris en compte.