publié le 04/11/2020 à 08:45

Un peu après 2h du matin, heure de Washington, le président des États-Unis Donald Trump a pris la parole pour la première fois de la soirée électorale, en direct de la Maison Blanche, alors que le vainqueur du scrutin reste inconnu.



Sur scène, le milliardaire a évoqué des "résultats incroyables", expliquant que "des millions de personnes ont voté pour nous, et des personnes très tristes essayent de les priver de leur droit, nous ne les laisserons pas faire". "En ce qui me concerne, on a gagné", s'est-il avancé.

Peu avant, Donald Trump avait annoncé via son compte Twitter "Une grande VICTOIRE !" et accusé les Démocrates de vouloir "VOLER l'élection", après que Joe Biden ait estimé être "en bonne voie" pour remporter la Présidence.

Donald Trump s'est appuyé sur ses avances dans des États où les votes n'ont pas fini d'être comptés, comme la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline du Nord et la Géorgie. "C'est de la fraude", a estimé le président, qui affirme craindre que "des votes supplémentaires arrivent à 4h du matin" et se tient prêt à "aller devant la Cour Suprême".

Plus prudent, son Vice-président Mike Pence ne s'est pas déclaré vainqueur, mais a estimé que son binôme était bien engagé pour remporter le scrutin.