Présidentielle américaine : Joe Biden a-t-il encore une chance de l'emporter ?

04/11/2020

Les résultats de l'élection présidentielle américaine sont serrées ce mercredi 4 novembre. Alors que le dépouillement des bulletins est encore en cours, Donald Trump a revendiqué sa victoire à l'occasion d'une conférence de presse.

"Franchement, nous avons gagné cette élection", a annoncé le président des États-Unis, candidat à un second mandat. Il a surtout déclaré qu'il comptait saisir la Cour suprême. Plus haute autorité judiciaire des États-Unis, c'est à elle de désigner le vainqueur en cas de conflit. Or, la Cour est composée en majorité de juges nommés par des présidents républicains. Donald Trump en a notamment nommé trois depuis 2017. Mais même dans cette éventualité, la décision de la Cour Suprême n'est pas actée par avance.

À 9 heures ce mercredi 4 novembre, Joe Biden reste en tête avec 224 grands électeurs acquis, contre 213 pour Donald Trump. Il en faut 270 sur 538 pour remporter l'élection. Tout va se jouer dans les fameux "swing states", ces "États-clés" dont le vote peut basculer pour un parti comme pour l'autre.

Pour Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, si les tendances se confirment, "tout va se jouer entre la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin". Biden peut l'emporter s'il gagne ces trois États, ou s'il remporte le Michigan et le Wisconsin. En revanche, Trump a besoin de la Pennsylvanie pour l'emporter, selon le journaliste. "À cette heure-ci, Biden est dans une meilleure position que le président Trump", soutient Philippe Corbé.