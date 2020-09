publié le 20/09/2020 à 06:00

Tous les quatre ans, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, on différencie deux types d'États. Les premiers sont ceux qui sont presque gagnés d'avance. Les seconds sont appelés "swing states".

Pour ceux-là, le résultat des votes est totalement indécis, le cœur des électeurs balance entre les candidats. D'une élection à l'autre, les Républicains comme les Démocrates peuvent gagner.

Ces "swing states", parfois appelés "purple states" ou "battleground states", ont le pouvoir de renverser une élection. En effet, si un candidat y arrive en tête des suffrages, il remporte le vote de tous les grands électeurs de l'État en question. Il s'agit là du principe du "winner-takes-all", c'est-à-dire que le vainqueur remporte tout.

Il existe néanmoins deux exceptions à ce principe. Les États du Maine et du Nebraska fonctionnent selon le mode de la proportionnelle. Ce qui signifie que le nombre de grand électeurs sera proportionnel au nombre de votes.

Au moins six États hésitants suscitent la convoitise de Donald Trump et Joe Biden : le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Floride et l'Arizone. En 2016, l'actuel président avait remporté le vote des ces six États.