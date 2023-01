Louis de Funès : comment sa sombre enfance et sa mère ont inspiré son pouvoir comique

Le 27 janvier, cela fera 40 ans que Louis de Funès nous a quittés. Même après tant d'année, il reste l'un des acteurs comiques préférés des Français. L'Aile ou la Cuisse (1976), Rabbi Jacob (1973), La Grande Vadrouille (1966) ... Il a joué dans des films incontournables. Bertrand Dicale est biographe de Louis de Funès, et c'est dans Jour J qu'il nous explique que l'inspiration de ce grand acteur, vient de sa mère.

Les parents de Louis étaient espagnols. Le biographe de l'acteur nous apprend que le père de Funès était un "bel hidalgo" qui a perdu toute sa fortune dans "des tentatives extravagantes de gagner de l'argent". Le père de Louis de Funès avait fini par faire croire à son suicide en déposant ses chaussures, son chapeau et une lettre au bord d'un canal. En réalité, il était parti vivre en Amérique du Sud pour essayer de récupérer sa fortune. "Tout ce qu'il attrapera en Amérique Latine c'est la tuberculose, dont il mourra", précise Bertrand Dicale sur RTL.

La mère de Louis de Funès était de son côté une "grande bourgeoise" et une femme très riche en Espagne. Après avoir été abandonnée par son mari, elle se retrouve dans un petit appartement d'un quartier ouvrier de Courbevoie. Sa situation financière est "vraiment difficile".

Le personnage de De Funès c'est sa mère George Lautner

Bertrand Dicale nous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas de RSA, donc pour manger, il fallait absolument trouver de l'argent par soi-même. La mère de Funès fait tout pour réussir à nourrir son foyer. "Elle entre chez les commerçants en hurlant pour obtenir des crédits", précise le biographe dans Jour J. Ces moments-là, sont des moments de honte pour Louis.

"George Lautner était l'un des rares des personnages du cinéma à avoir connu vraiment la mère de Louis de Funès, et il disait ':le comique de De Funès, le personnage de De Funès c'est sa mère'", raconte Bertrand Dicale.

Sa mère avait des grandes colères, hurlait, trépignait. Elle courait après les gens "en essayant de leur taper dessus". Elle avait "le prototype du personnage de De Funès". C'est toute cette jeunesse et adolescence de Louis qui lui a permis de créer son jeu d'acteur.

Un mauvais élève qui fait rire

L'enfance de Louis de Funès est assez sombre. Il grandit dans la pauvreté. Il est élevé par sa mère qui se bagarre pour de l'argent. Louis aime beaucoup sa mère, mais se sent mal à l'aise quand il sort avec elle. "Pour s'en sortir, à défaut de rire lui-même, il fait rire les autres", précise le biographe au micro de Flavie Flament. C'est lorsqu'il est adolescent qu'il mesure son "pouvoir comique". "De Funès, pendant longtemps, c'est juste un pote qui fait rire les autres", nous confie le biographe.

La scolarité de Louis de Funès est médiocre. C'est un mauvais élève qui n'arrive pas à se concentrer sur ses études qu'il va finir par rater. Il devient pianiste de bar seulement à force d'écouter d'autres personnes jouer. Dans les boîtes de nuit de l'époque, il essaye ses premières grimaces pendant qu'il joue de la musique, mais ça ne fait sourire que deux ou trois serveurs.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info