Avatar 2 : comment James Cameron est devenu le génie des effets spéciaux

James Cameron n'est pas un simple réalisateur de cinéma. C'est un magicien qui a révolution l'histoire du cinéma. Avec 40 ans de succès, deux de ses films font partie des box-offices mondiaux : Avatar (2009) avec pratiquement 3 milliards de dollars de recette et Titanic (1997) en faisant plus de 2 milliards.



Depuis la sortie d'Avatar 2 : La voie de l'eau, le 14 décembre 2022, plus de 10 millions d'entrées ont été comptées en France. Stéphane Boudsocq est journaliste pour RTL. Il décrit le deuxième volet d'avatar comme un "western futuriste". Il nous révèle qu'Avatar devait être tourné en premier temps juste après Titanic dans la fin des années 1990. "C'est un rêve de longue haleine" annonce le journaliste dans Jour-J.

James Cameron avance plus vite que le temps. Il a dû attendre l'invention de la nouvelle technologie et les nouveaux logiciels permettant de créer les effets spéciaux qu'il imaginait. Cela explique les 13 ans d'attente entre les deux Avatar !

Il a imposé cette idée de cinéma 3D qui n'était pas du tout populaire Stéphane Boudsocq

James Cameron et les effets spéciaux ne font qu'un ! Dans tous ses grands succès il utilise des effets spéciaux aussi bien pour le naufrage du Titanic, que pour le corps robotique de Terminator (1984). Mais ce qui a permit à Cameron d'imaginer Avatar c'est Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson (2001).

"L'étincelle du départ c'est quand il voit Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, et qu'il voit ce qu'il peut faire en motion capture [...] avec le personnage de Gollum qui est entièrement virtuel mais joué par un vrai acteur, et à partir de là Cameron se dit 'ok je peux y aller'" confie Stéphane Boudsocq dans Jour-J.



Le jour où la 3D est arrivée, James Cameron n'a pas hésité une seule seconde. Il a même remastérisé Titanic en 3D en 2012. Et rien n'arrête le réalisateur ! Pour les 25 en du film, une version en 4K et 3D sortira en février 2023.

"C'est un inventeur, c'est un pionnier aussi James Cameron. En effet pour Titanic il a fait des choses qui n'existe pas avant, et évidemment pour Avatar. Il a imposé cette idée du cinéma 3D qui n'était pas du tout populaire et pas gagnée d'avance." précise le journaliste sur RTL.



Imaginer, dessiner, créer

Les œuvres de James Cameron sont réalisées en trois temps. D'abord il imagine l'histoire et l'univers qu'il veut faire. Ensuite, comme nous l'explique Stéphane Boustocq, il dessine tout "au plan près". Puis il se rend sur les lieux du tournage, met tout en scène et créer son projet.



"Quand il arrive au moment du tournage, Cameron, avec ses équipes, il sait où placer sa et ses caméras pour obtenir en un minimum de temps le plan dont il a besoin. Il a aussi son montage en tête. Il maîtrise la chaîne complète de fabrication du film. Il sait ensuite que les effets spéciaux viendront terminer le travail" explique le journaliste.



Sur les plateaux d'Avatar 2 se tournaient aussi le volet 3 et une partie du quatrième ! Stéphane Boudsocq nous confie qu'il a entendu les acteurs dire à quel point ils étaient confus dans les tournages car ils devaient savoir exactement pour quel film quelle scène était en train d'être tournée.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info