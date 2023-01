Mafia italienne : comment les parrains parviennent à recruter ?

En Italie, l'année 2023 s'ouvre avec l'arrestation du parrain de la mafia : Matteo Messina Denaro. Le lundi 16 janvier, il a été interpellé à Palerme (capitale de la Sicile), alors qu'il se trouvait dans la clinique La Maddalena pour soigner son cancer du colon. Il était en cavale depuis 30 ans La police italienne le cherchait pour sa responsabilité dans l'attentat mortel contre le juge Giovanni Falcone le 23 mai 1992. Matteo Messina Denaro était le dernier représentant en vie de la mafia Cosa Nostra.

Fabrice Rizzoli est spécialiste de la grande criminalité et des mafias ; enseignant de la Géopolitique des criminalités à Sciences-po Paris. Il est l'auteur de La mafia de A à Z. En décembre 2014 il a co-fondé l'association Crim'Halt comme Alternative. Il a reçu le prix Falcone des droits de l'Homme en 2014. Il nous explique comment la mafia italienne recrute. Pour faire partie d'une branche de la mafia, nous explique l'invite de Jour-J, il faut être nommé par un parrain ou être le fils d'un membre. Fabrice Rizzoli précise que la plupart du temps, on y entre de son plein gré.

Pour coopter un nouveau membre, les parrains testent les jeunes sur le terrain en leur faisant vendre de la drogue à environ 13 ans. Ils attendent que ces adolescents se fassent arrêter et analysent leur réaction et s'ils respectent le code du silence. Petit à petit, les missions deviennent plus dangereuses, comme le transport direct de la drogue. Une fois que l'affiliation d'un nouveau membre est actée : c'est pour la vie.

La mafia considérée comme un ascenseur social

"Le bassin de recrutement", précise Fabrice Rizzoli au micro de Flavie Flament, est une partie de la population vivant dans "le sous-développement organisé", donc ceux qui manquent de travail, de transport, qui vivent dans des rues mal entretenues, là où sont les mères célibataires ... Les jeunes de ces quartiers sont attirés par cet "ascenseur social" que représente la mafia.

"On rentre dans un ordre supérieur [...] Ils [les membres de la mafia] peuvent tuer des gens, et ils disent 'maintenant que je suis dans la mafia, plus rien ne peut m'arriver' alors qu'ils ont beaucoup plus de chance de mourir d'une mort violente que nous autres, simples citoyens" explique le spécialiste de la grande criminalité sur RTL.

"Pas de violence, pas de mafia" précise aussi Fabrice Rizzoli. "C'est une violence qui n'est pas comme décrit dans les films : pulsionnelle. Ils réfléchissent. C'est une violence souvent rationnelle. Il s'agit de tuer quelqu'un qui a témoigné avec la police, de tuer le rival qui a volé de la drogue, de tuer dans sa propre famille quelqu'un qui n'a pas respecté les codes de la mafia", expose l'enseignant en Géopolitique des criminalités.

Mais la violence n'est pas la seule définition de la mafia. Elle fait du consensus social en donnant des petits boulots, en fournissant des papiers, en blanchissant de l'argent ... Ces faveurs distribuées par les parrains, rendent redevables. Si un commerçant ne respecte pas le pacte qu'il a passé avec des mafieux, les membres de la mafia vont se venger en incendiant sa boutique par exemple, explique-t-il encore.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info