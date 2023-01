Joe Biden : "Ça va pourrir sa deuxième partie de mandat", assure Bacharan

Crédit : Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Joe Biden, 46ème président des États-Unis, est dans la tourmente de l'affaire des documents classifiés. Le 10 janvier dernier, le ministère de la Justice américaine a retrouvé des dossiers confidentiels dans un ancien bureau du président. Il s'agit de documents datant de l'époque où Joe Biden était le vice-président de Barack Obama (2009-2017).

Nicole Bacharan est politologue spécialiste des États-Unis, elle fait le point sur cette affaire, et ses conséquences dans Jour J. "Il ne faut pas confondre les archives et la classification. Les archives sont tous les documents produits à la Maison Blanche, électroniques ou sur papiers. [...] La question du classifié concerne certains de ces documents qui sont jugés sensibles à trois niveaux. Ça peut être confidentiel, secret, top secret." explique Nicole Bacharan.



Nicole Bacharan revient aussi sur la chronologie "confuse" de l'affaire. En novembre dernier, les anciens bureaux du président américain ont été vidés par des membres de son personnel. Ils ont trouvé des documents "sensibles" et les ont transmis aux archives nationales. Jusqu'à présent, rien n'avait été rendu public.

Ces documents n'auraient jamais dû quitter la Maison Blanche Nicole Bacharan

Ces classifications sont revenues entre les mains du ministère de la Justice quand les adversaires politiques de Joe Biden, les Républicains, ont supposés que le gouvernement dissimulerait des corruptions. Une enquête s'est ouverte pour reconstituer le parcours de ces documents. C'est à ce moment-là, que d'autres dossiers ont été retrouvés dans le garage de Joe Biden. "Ces documents n'auraient jamais dû quitter la Maison Blanche", affirme Nicole Bacharan dans Jour J.

Les documents classifiés du gouvernement américain peuvent circuler entre le bureau ovale et la résidence du président. Le vice-président a le droit d'en ramener dans son logement officiel. Une fois la présidence terminée, ils doivent tous être rendus.

Ça va pourrir sa deuxième partie de mandat Nicole Bacharan

Joe Biden avait annoncé en décembre 2021, qu'il pourrait se présenter pour un deuxième mandat présidentiel en 2024. Mais les Républicains demandent un procès contre Joe Biden. Selon Nicole Bacharan, les opposants politiques du président, seraient prêts à lancer des enquêtes "sur tous les sujets possibles et inimaginables". La politologue s'attend à des possibles révélations et accusations que Joe Biden devra démentir.

Nicole Bacharan ne pense pas que le président américain risque d'être destitué pour autant. "Ça va pourrir sa deuxième partie de mandat, parce que les Républicains, qui ont une courte majorité dans la Chambre des représentants et qui se déchirent entre eux, ont quand même un point commun : la volonté de bloquer toute initiative de la part de Joe Biden", résume-t-elle.



Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

