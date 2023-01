Mafia sicilienne : comment s'organise réellement la Cosa Nostra

Après 30 ans de cavale, fin de partie pour le boss de la Cosa Notra ce lundi 16 janvier à Palerme en Italie. Matteo Messina Denaro, l'un des hommes les plus recherchés au monde, a été arrêté lundi. Il était considéré comme le chef de la mafia sicilienne, l'une des plus puissantes du monde.

Comment s’organise et comment fonctionne l’organisation ? La succession est-elle déjà préparée ? Et puis, à l’heure des réseaux sociaux, cette mafia à l’ancienne est-elle toujours aussi puissante ? D’abord, n’imaginez pas un conclave de mafieux cachés au sous-sol d’une pizzeria pour se trouver un nouveau chef. La mafia sicilienne ne fonctionne plus comme ça.

"La police et les carabiniers (équivalent italien de la gendarmerie) font un extraordinaire travail de maillage, de surveillance, etc. Ce n'est pas facile de se réunir et de désigner un successeur. Matteo Messina Denaro était l'homme le plus prestigieux qui restait en lice", juge sur RTL Mosco Levi Boucault, auteur et réalisateur de nombreux documentaires de références.

"Je ne pense pas qu'il y ait eu une réunion pour désigner un successeur comme au Vatican", estime celui qui a notamment signé Mafioso et Au cœur des ténèbres.

Des familles mafieuses contrôlent toujours des territoires

Et le spécialiste de livrer une anecdote. "Un bijoutier à la retraite a essayé de reconstituer une sorte de commission. Après avoir passé des appels à droite et à gauche, il a très vite été écouté par les policiers et arrêté", explique Mosco Levi Boucault. "Dans chaque quartier de Palerme, il y a toujours des familles mafieuses qui contrôlent le territoire. Elles sont relativement indépendantes. Chacune fait ses affaires dans son coin."

"C'est lorsqu'il y a des conflits et qu'il faut intervenir pour pacifier les choses et que le business continue" que la situation change. C’est généralement à ce moment-là qu'on peut voir émerger un nouveau chef capable d’apaiser la situation.

Aujourd’hui, malgré les smartphones, Internet et le crime qui s’internationalise… les mafieux ne se sont pas mis à la page. Exemple avec le grand chef mafieux qui a précédé Messina Denaro, Bernardo Provenzano. "Il était caché à Corleone dans une petite baraque. De sa petite cabane de berger, il communiquait avec l'extérieur grâce à de petits bouts de papiers. Il refusait d'utiliser les téléphones, susceptibles d'être écoutés", explique Mosco Levi Boucault sur RTL.

L'extorsion et les affaires... à la place de la drogue

Le travail de la police paie. Bien que plus discrète qu'avant, la mafia est toujours aussi présente en Sicile. Elle a troqué le trafic de drogue pour les coups de pression, l’extorsion et les affaires.



"Ils raflent les marchés publics. Arrêter la mafia, c'est ça. Il y a des appels d'offres et ils vont souvent à une famille mafieuse. C'est une réalité", détaille le spécialiste. Parfois, les mafieux sont encore plus malins. "Ils se cachent dans des structures contre la mafia. Des conseils municipaux sont de temps en temps dissous parce que l'on découvre qu'il y avait la mafia à l'intérieur".



Moins sanglant qu’avant, moins de morts dans les rues de Palerme, certes. Mais la mafia reste aujourd'hui encore un véritable fléau.

