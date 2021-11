Italie : 70 personnes condamnées dans "le maxi procès anti-mafia"

Le plus grand procès de la mafia depuis les années 80. Ce samedi 6 novembre, 70 membres de la 'Ndrangheta, le groupe mafieux le plus puissant d'Italie, ont été condamnés par la justice. Après des années d'enquête, ce "maxi procès anti-mafia" vise des centaines de membres présumés et collaborateurs.

Certains accusés ont écopé de la peine maximale de 20 ans requise par les procureurs. Il s'agit notamment de Domenico Macri, de la branche militaire du groupe, de Pasquale Gallone, le bras droit du chef présumé de la mafia Luigi Mancuso. Le procès du ce dernier est toujours en cours.

"Sur 91 accusés, 70 innocents présumés ont été condamnés", a expliqué à l'agence de presse italienne AdnKronos le célèbre procureur antimafia Nicola Gratteri. L'home, placé sous protection policière depuis 30 ans, a précisé que les personnes acquittées étaient des acteurs mineurs. 355 accusés doivent encore y être jugés lors de cette procédure hors-norme prévue sur au moins deux ans.