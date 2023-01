Si vous allez faire le plein ce matin, vous avez peut-être entendu parler d'une grève dans les raffineries. Rassurez-vous, il y a du carburant pour tout le monde. Une grève contre la réforme des retraites était prévue initialement pour durer le 26 et le 27 janvier. Ce mouvement social s'est arrêté plus tôt que prévu dans le nord. Sur le dépôt pétrolier dans la zone portuaire de Dunkerque, les agents de relèves dans l'après-midi n'ont finalement pas reconduit la grève.

Ce changement a permis la reprise des expéditions de carburant, elles étaient à l'arrêt depuis la veille sur place. Devant les immenses cuves, aucun signe visible de la mobilisation. Mais selon les syndicats, les personnels restent très inquiets face à cette réforme des retraites. D'autant plus dans une industrie nordiste plus touchée par des maladies professionnelles ou de la pénibilité.

Benjamin Tange, délégué CGT, veut rester prudent avant une nouvelle mobilisation mardi 31 janvier. "C'est un signe, il ne faut pas non plus se la raconter. Il faut regarder ce qu'il se passe. Je crois que les salariés sont aussi en attente d'une meilleure convergence des luttes. Faut qu'on parte au combat si cela s'avère nécessaire et que le gouvernement ne retire pas cette réforme", explique le syndicaliste. Dans ces sites pétroliers, la participation est restée variable selon les endroits. Mais le préavis de deux jours semblait un peu ambitieux pour certains.

À écouter également dans ce journal

Aide - Les premiers chèques de 100 euros de l'indemnité carburant sont envoyés. 10 millions de Français sont éligibles mais seuls trois millions en ont fait la demande.

Affaire de Blois - La victime avait alerté la police et la police municipale avant l'agression violente de son conjoint qui l'a plongée dans le coma.

Handball - La France affronte ce vendredi 27 janvier au soir la Suède en demi-finale de la Coupe du monde de handball.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info