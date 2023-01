Indemnité carburant : qui peut encore la recevoir ?

Depuis ce lundi 16 janvier, les dix millions de foyers éligibles à l'indemnité carburant de 100 euros peuvent faire leur demande sur le site impots.gouv.fr ou se rendre directement dans son centre des impôts.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette aide éligible pour les foyers touchant moins de 14.500 euros par an, était attendue puisque selon Bruno Le Maire, 1,3 million de Français ont fait leur demande en 48 heures. Pour y avoir le droit, vous devez avoir moins de 16 ans au 31 décembre 2021. Tous les véhicules - deux ou quatre roues - sont éligibles.



Une fois sur le site, vous devez remplir un formulaire en indiquant : votre état civil et votre numéro fiscal, le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé et son numéro de carte grise et une attestation sur l’honneur que vous utilisez votre véhicule à des fins professionnelles.

Si vous remplissez donc tous les critères, l'indemnité vous sera directement versée sur votre compte bancaire par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

