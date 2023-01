ÉDITO - Réforme des retraites : "Il ne faut pas que le gouvernement s'entête" sur le sort des femmes, dit Ventura

Il faut reconnaitre qu’au gouvernement, ils ne sont pas les meilleurs vendeurs de leur réforme. Quand vous arrivez à dire qu’il n’y aura "pas de perdants" le dimanche (ça, c’était le ministre Dussopt dans le JDD) et "on n’a jamais dit que tout le monde était gagnant" le lundi (ça, c’est pour ministre Riester), ça c’est des champions du monde.

Et mention spéciale à Franck Riester pour sa déclaration : "Les femmes sont évidemment un peu pénalisées", tandis que la première ministre s’échine à parler "d’une réforme juste". Non, vraiment, se prendre les pieds dans le tapis comme ils viennent de le faire, c’est du grand ouvrage.

Quand la gauche parle d'une réforme anti-femmes, c’est de la surenchère politique classique. C’est radical de dire que c’est une réforme anti-femmes. Maintenant, on ne peut pas dire non plus que la réforme va avantager les femmes. C’est plus complexe que ce que l’on entend

Changement des règles

Ce qu’il faut comprendre c’est que la réforme change les règles. Et elle va petit à petit équilibrer le rapport entre les femmes et les hommes. Les femmes comme les hommes vont travailler plus longtemps. Mais il est vrai que les femmes, qui partaient en moyenne 5 à 6 mois avant les hommes grâce à la maternité notamment, partiront avec la réforme, 1 à 2 mois avant.

Les trimestres que l’on valide lorsque l’on fait des enfants ne comptent pas dans le recul de l’âge. Ils jouent seulement sur la durée de cotisation. Par ailleurs, si les femmes partent plus tard en moyenne que les hommes, elles toucheront aussi davantage qu’aujourd’hui comparé aux hommes. C’est la CNAV, la caisse nationale d’assurance vieillesse, qui le dit.



Par ailleurs, les femmes vont davantage bénéficier de la revalorisation des petites pensions. Et puis le congé parental va être validé. Donc vous voyez, ce n’est pas tout blanc ou tout noir.

Des dispositifs plus protecteurs pour les femmes les plus modestes

Maintenant, tout le monde a entendu les propos de la Première ministre qui a dit que son projet était amendable et le président Macron lui-même qui a parlé d’améliorations. Donc, on peut espérer mieux pour les femmes au Parlement. Il le faut. D’ailleurs, même les députés LR qui sont favorables à la réforme des retraites poussent pour aller plus loin sur le cas des femmes.

Chez LR on le dit sans détour : "Les femmes et leur maternité c’est l’angle mort de cette réforme". Il faut aussi améliorer la retraite des "aidants" (aidants familiaux), qui sont la plupart du temps des femmes. Il va falloir des dispositifs plus protecteurs pour les femmes, les femmes les plus modestes, celles qui ont travaillé à temps partiel.

On va entrer à partir de la semaine prochaine dans les débats d’abord en commission, puis dans l’hémicycle. Il faut que ça bouge au parlement. Il ne faut pas que le gouvernement s’entête.

