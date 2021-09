Les infos de 8h - Législatives en Allemagne : le SPD se prend à rêver d'une victoire

Un tournant historique pour l'Allemagne. Les Allemands choisiront dimanche 25 septembre, lors des élections législatives, qui succédera à Angela Merkel qui a passé plus de 15 ans au pouvoir. La chancelière défend son dauphin Armin Laschet. Les sondages sont serrés mais c'est toujours le candidat social-démocrate (SPD) qui est en tête, Olaf Scholz. Le SPD, qui n'a pas eu de chancelier depuis Gerhard Schröder, se prend à rêver d'une victoire.

Devant le bâtiment Willy Brandt, on érige les tentes blanches pour la soirée électorale. Markus Frenzel, porte-parole du SPD berlinois se réjouit : "Il y a déjà 6 mois, on a parié une bonne bouteille de vin rouge français et tout le monde a dit qu'il ferait ce pari aussi, car jamais le SPD va être devant".

Markus Frenzel est fier des tâches accomplies par son parti dans la coalition menée actuellement par Merkel. "Nous les social-démocrates, on a très bien travaillé, on a réussi beaucoup de choses comme le salaire minimum. Des choses qui ont rendu la vie plus facile pour les familles. Par exemple les crèches qui sont gratuites. C'est une politique purement sociale-démocrate et elle en a récolté les fruits dans les sondages", assure le porte-parole.

Alors Olaf Scholz, gagnant demain soir ? À condition qu'il soit bien accompagné réclame Tim, technicien informatique à Berlin. "Olaf Scholz est un menteur. S'il ne forme pas de coalition avec les Verts et la gauche, ce sera une catastrophe". En tout cas, la fête est déjà programmée.

À écouter également dans ce journal

Mali - Il est le 52e soldat tué au Sahel depuis 2013 dans les opérations anti-djihadistes. C'est l'Elysée hier soir qui a annoncé la mort du caporal-chef Maxime Blasco, 34 ans. Ce tireur d'élite est tombé dans une embuscade.

Les Républicains - Suspense à droite. On sera ce samedi 25 septembre en fin de journée quel sera le mode désignation du candidat LR à l'élection présidentielle. Près de 80.000 militants votent. Le résultat sera connu à 18h30.

Éoliennes - Les pêcheurs ne désarment pas contre les projets d'éoliennes en mer. Ils étaient plusieurs centaines regroupés au Havre et à Cherbourg vendredi 24 septembre. Ce samedi, c'est à Dunkerque qu'ils manifesteront leur hostilité à la construction d'une quarantaine d'éoliennes au large, à 10 km des côtes. Pollution visuelle et menace à notre système marin.