C'est l'anniversaire de la chancelière allemande Angela Merkel. Mais on célèbre aussi 4 mandats, 16 années de pouvoir. Angela Merkel va tirer sa révérence en septembre après une carrière politique sobre et simple. Mais sa discrétion cachait bel et bien une grande ambition.

La légende Paul et Paula, c'est le film préféré de la chancelière allemande. Une histoire d'amour impossible entre un fonctionnaire marié et une mère célibataire. Un filme qui a bercé la jeunesse plutôt aride d'Angela Dorothea Kasner. Née en 1954, fille d'un pasteur et d'une institutrice, elle enfile la blouse bleue des jeunesses communistes.

Mais cette étudiante en physique trouve le courage de dire non quand la Stasi l'approche pour la recruter. "On m'a emmenée dans une pièce et je me suis retrouvée devant des gens de la Stasi. J'ai très vite dit que ce n'était pas pour moi. Mes parents m'avaient prévenue, si tu te retrouves dans une telle situation, dis que tu es bavarde, que tu racontes tout à tes amis. Ça a coupé court, car le silence est indispensable pour ce travail", a-t-elle déclaré lors d'une interview.

1989, le mur de Berlin tombe. "Ouvrez les portes crie la foule est-allemande". C'est alors qu'Angela Merkel entre en politique sous la houlette d'Helmut Kohl qui l'appelait "la gamine". Une gamine qui tue le père et devient chancelière en 2005. Depuis, Angela Merkel vit discrètement avec son 2e époux.