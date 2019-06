La France va-t-elle enfin avoir des éoliennes en mer ?

publié le 14/06/2019 à 05:22

La France va-t-elle combler son retard sur l'éolien et plus précisément sur l'éolien en mer ? Pour l'instant, le pays n'en compte aucune, alors que l'Europe du Nord, à titre de comparaison, en a déjà installé près de 5.000. Mais lors de son discours de politique générale mercredi 12 juin, Édouard Philippe a dit qu'il voulait accélérer les choses et François de Rugy, son ministre de l'Écologie, devrait faire des annonces ce vendredi 14 juin.



D'abord, il va aller a Saint-Nazaire donner le coup d'envoi de la construction du 1er parc français. Il serait temps : il y a 6 projets qui datent de 2011, et toujours aucune éolienne qui tourne. Pourtant, nous avons le 2e plus grand domaine maritime au monde et on a du vent.

Nous avions un problème : la mer est plus profonde qu'ailleurs le long de nos côtes. Il faut donc installer des fondations jusqu'à 50 mètres de profondeur. Chez nos voisins anglais ou danois, c'est plus plat. Mais maintenant, les constructeurs savent faire...

L'autre difficulté, ce sont les recours juridiques systématiques : il faut 5 ans pour faire pousser un parc en Grande-Bretagne, il faut le double en France. Mais le Conseil d'État vient de valider le 1er projet a Saint-Nazaire, qui devrait commencer à produire dans 2 ans.

Une énergie désormais rentable

Édouard Philippe veut mettre un coup d'accélérateur, car cette énergie est désormais rentable. Les parcs chez nos voisins européens, surtout au Danemark et en Angleterre fournissent de l’électricité à un coût inférieur au nucléaire. Au Danemark, l'éolien représente plus de 40% de l’électricité... Ils ont aussi un retour d’expérience : non les poissons et les oiseaux ne sont pas hachés menus. La faune n'est pas impactée.



François de Rugy devrait aussi annoncer tout à l'heure le nom des entreprises qui ont été retenues pour construire un autre parc à Dunkerque. Grâce à l'éolien en mer, le gouvernement veut produire de quoi éclairer 4 millions et demi de familles dans 10 ans.