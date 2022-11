Joe Biden et Emmanuel Macron échangent lors du sommet de l'OTAN le 24 mars 2022 à Bruxelles.

Un an après la "trahison" américaine dans l'affaire des sous-marins australiens, ou Washington avait œuvré en coulisses pour torpiller le fameux "contrat du Siècle" décroché par la France, Emmanuel entame ce mercredi une visite d'État de trois jours aux États-Unis. Objectif pour le chef de l'État : sceller la réconciliation avec l'Amérique et son président Joe Biden.

Sur la forme, tout sera impeccable : un dîner privé ce soir entre les couples présidentiels, avant le clou du spectacle demain, un dîner en smoking et nœud papillon.

Et la Maison Blanche a sorti la brosse à reluire, à l'image de John Kirby, l'un de ses porte-parole. "Regardez ce qu'il se passe en Ukraine. Regardez les tensions avec la Chine. La France est au centre du jeu et le président Macron est un chef d'État très dynamique, donc pour le président Biden, c'était une évidence de choisir la France pour cette visite d'État", loue-t-il.

Mais sur le fond, tout n'est pas beaucoup plus simple avec Joe Biden. Donald Trump était imprévisible, c'est plus classique avec Joe Biden. Mais Emmanuel Macron obtiendra-t-il des concessions pour que les entreprises françaises ne soient pas trop pénalisées par les mesures protectionnistes américaines ? Joe Biden peut-il davantage soutenir l'Europe face à la Russie ? Peu importe les belles images, c'est là-dessus que sera jugée la réussite du voyage.

À écouter également dans ce journal

Attentats de Bruxelles - Le procès s'ouvre aujourd'hui avec douze jurés qui seront chargés de juger ces attentats islamiques qui avaient fait 32 morts et plus de 350 blessés, le 22 mars 2016. Sur le banc des accusés notamment : Salah Abdeslam et Mohamed Abrini.

Ludovic Montuelle - Les obsèques de l'agent du fisc tué par un brocanteur dans le Pas-de-Calais se déroulent ce matin à Avion, dans le même département, en présence du ministre Gabriel Attal, qui lui décernera la légion d'honneur à titre posthume avec la distinction "Mort pour la France."

Covid-19 - Avec la baisse des températures et un nouveau variant, le spectre d'une neuvième vague est présent en France, trois ans après le début de la pandémie. Une hausse de 46 % de nouveaux cas a été enregistrée en une semaine.

