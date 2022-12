Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden se serrent la main lors de leur rencontre à l'ambassade de France à Rome le 29 octobre 2021.

Il s'agit du deuxième déplacement pour le président dans ce pays, qui en avril 2018 avait déjà été invité par Donald Trump. Emmanuel Macron entame une visite d'État aux États-Unis ce mercredi 30 novembre, la première organisée par Joe Biden depuis son investiture.

Pour l'occasion, le chef de l'État, arrivé sur le sol américain dans la soirée de mardi, n'a pas traversé l'Atlantique tout seul. Il s'est en effet entouré d'une large et prestigieuse délégation, composée de grands noms de la culture, de l'aérospatiale ou encore de la finance.

Une partie du gouvernement fait ainsi partie du voyage, nous dévoile BFMTV. Les ministres des Affaires étrangères Catherine Colonna, de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau, de l'Économie Bruno Le Maire et des armées Sébastien Lecornu sont aux côtés du président de la République, qui doit se rendre à Washington, puis à La Nouvelle-Orléans vendredi.

Plusieurs élus, comme le député et président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale Jean-Louis Bourlanges et le sénateur et président du groupe d'amitié France-États-Unis Antoine Lefèvre ont également été retenus pour ce rendez-vous diplomatique.

Politiques spatiale et culturelle aussi au programme

Pour évoquer les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis, Emmanuel Macron peut compter sur la présence de grands patrons français. Parmi eux, les PDG de LVMH Bernard Arnault, de Total Patrick Pouyanné, d'EDF Luc Rémont ou encore de Deezer Guillaume d'Hauteville. Ils sont notamment présents pour aider à consolider un nouveau "partenariat transatlantique", l'un des objectifs affichés par le chef de l'État, comme le rappellent nos confrères de RFI.

Alors que la politique spatiale fera partie des sujets de conversation de ce déplacement, lors duquel une séance au siège de la Nasa en présence de la vice-présidente Kamala Harris est prévue, le président a là aussi décidé de bien s'entourner. Le mondialement célèbre astronaute français Thomas Pesquet est ainsi de la partie, tout comme la nouvelle astronaute française de l'Agence spatiale européenne Sophie Adenot. Le président du CNES Philippe Baptiste et l'astrophysicienne Fatoumata Kébé sont également présents.

Le volet culture est quant à lui porté notamment par le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Le réalisateur Claude Lelouch, l'écrivain américain Douglas Kennedy, la présidente-directrice du musée du Louvre Laurence des Cars et la directrice générale adjointe du centre des monuments nationaux Valérie Senghor figurent également sur la liste de la délégation, comme représentants du monde de la culture française.

