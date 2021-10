Une première depuis "l'affaire des sous-marins" : Emmanuel Macron rencontre en ce vendredi soir Joe Biden. L'entrevue a lieu à Rome, à la veille du G20. Les deux présidents se sont retrouvés ce vendredi 29 octobre devant les médias avec une longue poignée de mains chaleureuse.

Les deux hommes sont dans la réconciliation. C'était important, dans le processus, que Joe Biden vienne à Emmanuel Macron. C'est la France qui reçoit l'Amérique dans l'une de ses emprises, pas la Villa Médicis, l'académie de France à Rome, ou l'ambassade de France à Rome, le Palais Farnaise, mais c'est la villa Bonaparte qui a été choisie pour des raisons de sécurité.

L'entretien en tête-à-tête a débuté en cette fin de journée dans la galerie, puis les deux délégations discuteront dans la salle à manger. Les deux présidents ont tenu à prononcer un mot d'introduction. "Je crois que c'est, après nos deux échanges en septembre et en octobre dernier, une rencontre importante. Parce que suite à l'affaire Aukus, nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis et la France", a déclaré Emmanuel Macron.

Les engagements que doivent prendre les États-Unis

L'Élysée prévient toutefois que ce n'est pas un aboutissement, il va falloir que Washington apporte des éléments concrets et moins de palabres pour réussir cette rencontre physique. On attend maintenant le communiqué qui doit mentionner trois points essentiels : les États-Unis doivent soutenir la construction d'une défense européenne, la France doit avoir un rôle à jouer dans les océans indo-pacifiques et les Américains doivent soutenir concrètement l'opération Takuba au Sahel.

