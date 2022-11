INFO RTL - Salah Abdeslam s'est marié en détention

Salah Abdeslam, seul survivant des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015, s'est marié depuis la prison de Fleury-Mérogis. Selon les informations de RTL, il s'agit d'un mariage religieux, et non d'une union civile, qui a été effectué par téléphone depuis sa prison.

L'information de ces noces est remontée en plus haut lieu, et sa compagne est identifiée par les différents services de renseignement. Selon nos informations, sa nouvelle femme n'est pas Yasmina, la jeune femme avec laquelle le terroriste était fiancé et avec qui il avait rompu quelques jours avant le 13 novembre 2015.

Il s'agit, toujours selon nos informations, d'une femme choisie par le père du terroriste, que Salah Abdeslam ne connaissait pas. Le renseignement pénitentiaire français, qui écoute toutes ses conversations téléphoniques, avait déjà noté que Salah Abdeslam envisageait de se marier depuis quelques temps.

Contactés par RTL, ni les avocats français, ni les avocats belges de Salah Abdeslam n'ont souhaité réagir concernant cette information.

Depuis son arrestation le 18 mars 2016, Salah Abdeslam a reçu de nombreux courriers et a pris le temps de répondre à certains d'entre eux. Pour l'essentiel, il s'agit de lettres envoyées par des jeunes femmes radicalisées. Deux d'entre elles auraient même tenté d'organiser un mariage religieux avec le terroriste et se seraient ravisées lorsque l'information était sortie dans la presse. Tous ces échanges épistolaires étaient lus, et versés si besoin au dossier d'instruction.

Salah Abdeslam est actuellement incarcéré à la prison d'Ittre, en Belgique, dans l'attente du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Le procès débutera le 5 décembre 2022 et devrait se tenir durant 10 mois.

