Agent du fisc tué : Gabriel Attal va lui remettre la légion d'honneur à titre posthume

Dix jours après son meurtre, les obsèques de Ludovic Montuelle, inspecteur des impôts tué dans le Pas-de-Calais en plein travail, se tiennent ce mercredi 30 novembre à Avion. Selon les informations de RTL, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal sera présent et lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume, avec la distinction "Mort pour la France."

Les obsèques se dérouleront dans l'intimité "sans plaque ni fleurs artificielles", selon les vœux de la famille. Elle pourra être suivie dans l'espace extérieure, près de l'église Saint-Éloi à Avion.

Une de ses collègues, dont Ludovic était le supérieur, parle d'"un homme d'exception" avec "un professionnalisme hors pair" : "Il laisse un vide qu'on ne peut pas combler et qu'on ne souhaite pas forcément combler. C'était quelqu'un de professionnel et discret, mais empathique et profondément humain".

Le 21 novembre dernier, à Bullecourt, un brocanteur avait tué cet agent du fisc qui était venu le contrôler, avant de se donner la mort par arme à feu. L'agent des finances de 43 ans s'était déplacé avec une collègue dans ce village. Alertés par un voisin, les gendarmes avaient découvert le corps du contrôleur des impôts, tué à coups de couteau. Sa collaboratrice était elle ligotée sur une chaise.

