États-Unis : quel est le programme de la visite d’État d'Emmanuel Macron ?

Joe Biden et Emmanuel Macron échangent lors du sommet de l'OTAN le 24 mars 2022 à Bruxelles.

Emmanuel Macron est attendu aux États-Unis, pour une visite d'État mercredi 30 novembre. L'invitation de Joe Biden montre un rapprochement, un an après l'annonce d'un partenariat entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne qui a ravi à la France un important contrat de vente de sous-marins.

Au programme du premier jour, une cérémonie de commémoration au cimetière militaire d'Arlington, suivi d'un déjeuner privé avec le couple Biden. Des négociations sont ensuite prévues avec Joe Biden dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Elles porteront sur le nucléaire iranien, la stratégie d'opposition à la Chine dans la région Indo-Pacifique et les conflits au Sahel. Mais avant tout cela, le premier sujet reste le soutien économique et militaire des États-Unis et de la France à l'Ukraine, pour faire face à l'invasion Russe.

Discussions sur le plan de relance américain

La journée de jeudi sera l'occasion d'un entretien privé entre les deux chefs d'État, suivi d'une conférence de presse commune. Des discussions pourraient avoir lieu au sujet du plan de relance "IRA" de 380 milliards de dollars impulsé par Joe Biden, qui vise à relocaliser l'industrie sur le sol américain. La réforme est vue par les Européens comme étant défavorable à leurs intérêts économiques.

La journée se poursuivra par une visite du Département d'État, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis. Pour finir, un diner protocolaire est prévu jeudi soir. Une délégation de quatre ministres français est attendue, ainsi que de nombreux chefs d'entreprises du CAC40 sont conviés.

Le président de la République a prévu un déplacement moins formel vendredi 2 décembre, à la Nouvelle-Orléans. Il tiendra un discours en faveur de la francophonie et de son enseignement dans l'ancienne capitale de la colonie française de Louisiane.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info